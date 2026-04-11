ブレーメンのFWビクター・ボニフェイスが今月、右膝の負傷を乗り越えてトレーニング場に姿を見せたもの太ってしまっていた。それでもダニエル・ティウネ監督は離脱中のストレスが影響したものとみて理解する姿勢を示した。現地メディア『ビルト』が伝えている。ボニフェイスは昨季のブンデスリーガで19試合8得点を記録した25歳のアタッカー。レバークーゼンからブレーメンにレンタル移籍した今季は同11試合無得点というなか、