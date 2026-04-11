[4.11 ブンデスリーガ第29節](レッドブル・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[ライプツィヒ]先発GK 26 マールテン・バンデボールトDF 4 ビリ・オルバンDF 5 エル・シャダイル・ビチアブDF 17 リドル・バクDF 22 ダビド・ラウムMF 13 ニコラス・ザイバルトMF 14 クリストフ・バウムガルトナーMF 24 ザベル・シュラーガーFW 7 アントニオ・ヌサFW 40 ホムルFW 49 ヤン・ディオマンデ控えGK 1 ペーテル・グラーチDF 16 ルーカ