[4.11 ブンデスリーガ第29節](フォルクスワーゲン・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[ボルフスブルク]先発GK 1 カミル・グラバラDF 3 デニス・バブロDF 6 ジャニュエル・ベロシアンDF 15 モリッツ・イェンツMF 5 ビニシウス・ソウザMF 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラMF 19 イェスパー・リンドストロームMF 21 ヨアキム・メーレMF 24 クリスティアン・エリクセンMF 25 アーロン・ゼンターFW 39 パトリック・ビマー