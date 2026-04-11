絶対イヤ！！▶▶この作品を最初から読む新築の家に押しかけて来たのは、最強無神経モンスター！義実家の近くに家を建てた来名さえ。クセが強い義母に振り回されながらも、夫の浩一と過ごしていたある時、義母が階段から足を踏み外して半身麻痺になってしまいます。自宅介護を手伝うさえの疲労がたまるなか、年末に義弟家族が急遽、新築の家に泊りに来ることに!?さらに義妹・あさ子がモラル皆無の無神経モンスターで、さ