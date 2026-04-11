お笑いタレント明石家さんま（70）が、11日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、「モーニング娘。’26」牧野真莉愛（25）がグループ卒業を発表したことに言及した。牧野は9日、グループの公式サイトで卒業を発表。さんまは事前に報告を受けていたという。テレビ局プロデューサー経由で、牧野から連絡先を聞かれて教えたところ、牧野からすぐに連絡があったことを明かした。さんまは「“好きです