スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが１１日放送のラジオ、ＪＦＮ系列「ＦｒｏｍＡｔｈｌｅｔｅ」に出演。最近の自身の“旬”について語り「私は今、ダイエットを始めたんです」と明かした。春になり、現役を退いたばかりで自宅に居候している妹・美帆さんと衣替えしていたところ「もうちょっとアスリートっぽい体をしてたかなと思ったんですけど、やっぱ引退して４年たつと普通の体になっちゃっ