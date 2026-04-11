白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて「天才詐欺師の異世界世直し」(漫画：田鵺功空、原作：ヒグマ)の連載が2026年4月11日(土)よりスタートした。毎週土曜更新予定。■『天才詐欺師の異世界世直し』(漫画：田鵺功空、原作：ヒグマ)あらすじペテンに生き、ペテンに敗れた俺が、なぜ異世界に…!?現代で悪名をとどろかせた詐欺師・トガネは、仲間の裏切りをきっかけに異世界へと転移。そこは強者が弱者を搾取する残