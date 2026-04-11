キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で、元ゲーマーが転生ハーレムを謳歌する人気の転生ファンタジー『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC』の【2巻分】無料キャンペーンが開催されている。■『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC』漫画：零覇／原作：etoseキャラクタ