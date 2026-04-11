歌舞伎俳優の坂東玉三郎が、東京・新橋演舞場で「坂東玉三郎特別公演」（２３日まで）に出演している。同劇場に出演するのは実に３０年ぶり。若手時代は同劇場の花形歌舞伎で片岡孝夫（現・片岡仁左衛門）との「孝玉コンビ」として脚光を浴びるなど思い入れがあり、「数々のお役を勉強させていただいた劇場です」と語った。「三曲糸の調べ」では「壇浦兜軍記阿古屋」の遊女阿古屋が身の潔白を証明するために演奏する琴、