◆スペイン１部Ｒソシエダード―アラベス（１１日、レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、復帰戦でアシストを記録した。２―２の後半９分から途中出場。左太もも裏を負傷してから８３日ぶりに実戦復帰すると、右サイドの攻撃的な本来のポジションでプレーし、同１５分には左サイドからのクロスをゴールラインギリギリから頭でゴール前に折り返し、勝ち越し点を演出した。その後、イエローカードも受けた