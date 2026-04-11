◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手が来日初先発で初黒星を喫した。５回２失点６Ｋの粘投は実らず「アドレリンが出て、高揚しすぎて、逆に気持ちがハイになりすぎていた部分がある。コントロールが少し難しかった」と立ち上がりの２失点を悔やんだ。それでも２回以降は立て直し、４イニング連続でゼロを並べた。試合後は右手にマメができたことを明かしたが、