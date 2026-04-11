WBC世界バンタム級挑戦者決定戦ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦で同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月に行われるWBC同級タイトルマッチの王者・井上拓真―井岡一翔戦の勝者への挑戦権を手にした。戦績は27歳の那須川が8勝（3KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28KO）5敗。この試合ではラウンド間につい