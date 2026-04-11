◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手が１１日のヤクルト戦でプロ初安打をマークした。「複雑ですけど、まあ次は自分がチームを勝たせられるように頑張りたいなと思います」と振り返った。平山は「７番・右翼」でスタメン出場。２回の第１打席は右飛、５回先頭の第２打席は投ゴロだったが、７回２死の第３打席で、左腕・山野のカウント０ー１からのフォークをうまく拾って中前