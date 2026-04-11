１１日、イスラマバードに開設された米国・イラン協議のプレスセンター。（イスラマバード＝新華社配信）【新華社イスラマバード4月11日】米国とイランの代表団が11日、パキスタンの首都イスラマバードで協議した。米メディアが報じた。１１日、イスラマバードのセレナホテル。（イスラマバード＝新華社配信／王申）１１日、イスラマバードのセレナホテル。（イスラマバード＝新華社配信／王申）