４日、威県袁荘村のナシ園でランニングを楽しむ愛好者。（邢台＝新華社配信／陳雷）【新華社邢台4月11日】中国河北省邢台市威県では気温の上昇に伴い、一面に広がるナシの花が次々と開花し、多くの観光客が花見や行楽に訪れている。４日、威県袁荘村のナシ園で国家級無形文化遺産「梨花大鼓」を披露する民間芸人。（邢台＝新華社配信／陳雷）４日、威県袁荘村のナシ園でランニングを楽しむ愛好者。（