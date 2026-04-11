プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）を9回TKOで破った。約4カ月半ぶりの再起戦で復活を遂げ、昨年11月に敗れたWBC同級王者・井上拓真（30＝大橋）にリベンジするチャンスを得た。公式戦初黒星から約4カ月半。連敗は許されない「崖っぷち」のリングで“神童”の白星に人気芸人が涙した。序盤から有利に試合を展開した