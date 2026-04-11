「Wi-Fiルーターは体の近くに置かない方がいい」「電磁波が健康に影響するかも」、こうした話を耳にして不安を感じたことがある人もいるかもしれません。スマートフォンやパソコンを日常的に使う現代で、Wi-Fiは生活インフラの一部とも言える身近な存在です。では、Wi-Fiルーターから出ている電磁波は実際に人体に悪い影響を与えるのでしょうか。この記事では、電磁波の基本知識や影響について、さらに日常生活でできる対策までを