ファッション誌『non-no』（集英社）の元専属モデルでタレントの陽南子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。親子ショットを披露しました。【写真】陽南子の親子ショット「めちゃくちゃ可愛い家族だね」陽南子さんは「家族3人で過ごす初めての春」とつづり、5枚の写真を投稿。桜をバックに、息子を抱っこした夫とのほっこりとした家族ショットを披露しています。「初めてで溢れてる毎日が新鮮だなぁ((愛強めな 息子T着てますっ