俳優の高橋一生さん（45）が10日、映画『脛擦りの森』（すねこすりのもり）の公開初日舞台挨拶に、渡辺一貴監督たちと登場。妖怪愛を熱く語りました。映画『脛擦りの森』（公開中）は、岡山に伝わる妖怪・すねこすりをモチーフに描く、美しくも残酷な愛の物語。主演の高橋さんは、森の奥深くで暮らす謎の男を演じています。すねこすりとは、道ゆく旅人の足にまとわりつき離れない妖怪のこと。渡辺監督は、高橋さんがトーク番組で「