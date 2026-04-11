フジテレビ系「小泉孝太郎＆かまいたちの芸能人テスト」が１１日放送され、名作ドラマ視聴率急上昇ＴＯＰ２０が紹介された。１５２％アップの１４位に「ショムニ」がランクイン。「落ちこぼれＯＬ６人が情けない男たちをバッサリ切り捨てていく」とストーリーが紹介され、６人のうちのひとり、「丸橋梅」役を演じた元女優の宝生舞さんの映像も流された。同作の主演で、同じく引退している江角マキコさんと並んでポーズを決める