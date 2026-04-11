卓球の世界ツアー、コンテンダー太原は11日、中国の太原で行われ、シングルスは女子の大藤沙月（ミキハウス）と佐藤瞳（日本ペイント）、男子の吉村真晴（SCOグループ）が決勝進出を決めた。大藤は準々決勝で横井咲桜（ミキハウス）、準決勝で橋本帆乃香（デンソー）を下した。平野美宇（木下グループ）は準々決勝で橋本に敗れた。ダブルス準決勝で男子の吉村真、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）組、女子の芝