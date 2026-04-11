大相撲の元横綱・白鵬翔さん（41）が11日放送の日本テレビ「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜前10・30）にVTR出演し、「一番酒が強かった」超スーパースターを実名告白した。「2升3升ぐらい」飲んでいたという酒豪として知られる白鵬さん。MCの俳優・小泉孝太郎の「今まで、この人お酒強いなって方います？」という質問に「力士じゃなくて一番酒が強かったのはYOSHIKIさんですね」と即答し「強かった…」とし