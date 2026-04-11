【ワシントン＝池田慶太、ニューデリー＝青木佐知子】米国とイランの戦闘終結に向けた協議は１１日、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで始まった。イラン国営テレビや米メディアなどが伝えた。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放や、イランの核開発問題などが主要議題となる見通しだ。イラン側が米国との協議開始に条件を付け、協議入りから難航した。米代表団を率いるバンス副大統領は１１日、副大統領専用機でイ