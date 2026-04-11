ＡＢＥＭＡ１０周年の３０時間特番が１１日、スタートし「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」企画が行われ、ウルフと同じ中学出身のＲＩＺＩＮ戦士の矢地祐介は開始５０秒で３カウントを奪われて失敗した。矢地戦から絞め技、腕関節がＯＫのルールに。矢地は徹底的に関節を狙っていった。引き込んで三角絞めを狙った中でそのままパワーで押さえつけられて３カウントを奪われた。矢地は倒れこんだまま呆然。「い