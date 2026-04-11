（資料写真）１１日、関東学院大学ギオンパークで関東学院大−横浜商大、神奈川工大−松蔭大の１回戦が行われ、商大と工大が先勝した。商大は四回に先制されたが、九回に２点を挙げ、サヨナラ勝ちを収めた。工大は五回に挙げた４点を継投で守り切った。第２週第２日は１２日、神奈川工科大学ＫＡＩＴスタジアムで松蔭大−工大、商大−関東大の２回戦が行われる。