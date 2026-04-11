◆スペイン１部Ｒソシエダード―アラベス（１１日、レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、ホームのアラベス戦で２―２の後半９分から途中出場し、左太もも裏を負傷してから８３日ぶりに実戦復帰した。前節のレバンテ戦（２〇０）は１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷してから７６日ぶりに公式戦でメンバー入りするも出場機会はなし。２戦連続ベンチ入りとなった今節で、待望の復帰を果たした。