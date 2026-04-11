◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が１点ビハインドの９回に登板。長岡を二飛、赤羽を捕邪飛、鈴木叶を投ゴロと打者３人、９球で抑えた。早大からドラフト２位で入団したルーキー右腕は開幕１軍入りし、これで５試合連続無失点となった。独特の軌道を描く特殊球のシンカーを操り、与えられた場面でゼロを並べて役割を果たしている。