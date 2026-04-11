アウトドアでも快適に過ごしたい女性に♡BRING™とone novaのコラボから、高機能インナーが登場しました。汗冷えやムレといった悩みに寄り添い、調温性や速乾性を兼ね備えたアイテムは、日常使いにもぴったり。アクティブなシーンでも心地よく過ごせる、新しいインナー選びをチェックしてみてください♪ アウトドア対応の高機能素材 本コラボでは、再生ポリエステル「BRING Material™」