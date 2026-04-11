お笑いコンビ「ウエストランド」が9月6日に東京・日本青年館で「ウエストランドのぶちラジ！公開収録」公演を行う。毎週木曜日に配信しているYouTubeチャンネル「ウエストランドのぶちラジ！」が今秋15周年を迎えまるタイミングでの開催。これまで公開収録は毎年1回程度、新宿ロフトプラスワンや座・高円寺などで行っていた。2011年9月から30分のラジオ形式でトーク。YouTubeのほか、podcast、2019年12月よりaudiobookでも配信