献身的に義親の介護をして、最後には「楽しかった」と笑顔で語れる関係。それは一見、介護の理想形のようにも思えます。しかし今回のケースに限って言えば、実子である義姉にとっては、その明るさが鋭い刃となって胸に刺さってしまったようです。『義母の介護を「楽しかった」と言ったら、義姉から「非常識」と怒られてしまいました』義母と同居している専業主婦の投稿者さんは、これまで義母の介護を一手に引き受けてきました。義