俺はコウジ。妻のカンナと、小学生の子どもたち（長女レミ・次女アヤ）と暮らしています。わが家は半年ほど前にマイホームを建てました。ハウスメーカーと何度もやりとりして設計や内装を決めた注文住宅です。細部までこだわりぬいて建てた俺としては、家族に気軽に傷をつけられてはたまりません。けれど地震があった日、子どもをそっちのけで家の心配をしていると……。妻から真面目な顔で「家ってなんのためにあるの？」と問いか