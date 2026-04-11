俳優の森七菜さん（24）が主演映画の初日舞台挨拶に、共演した一ノ瀬ワタルさん（40）、長久允監督（41）と登場。最近熱くなっていることを明かしました。森さんが主演した映画『炎上』は、カルト宗教の信者である親に厳しく育てられた主人公が、家出をして、新宿・歌舞伎町で火をつけることになるまでを描いた物語です。森さんは、実際に歌舞伎町で行われた撮影について「住んでもいたというか、ホテル泊まって、そこで過ごしても