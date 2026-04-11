「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回ＴＫＯで下し、通算８勝（３ＫＯ）１敗とした。５カ月前のプロ初黒星から復活星に男泣きする天心の後ろでうるうる瞳をにじませるラウンドガールが反響を呼んだ。勝利者インタビューで感極まる天心の後ろで今にも