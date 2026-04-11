◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が勝利した。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けし、公式戦初黒星を喫してから５か月。試合後の会見では、もし連敗とな