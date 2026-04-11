旬のレタスはナムルにすると絶品！ レタスが旬の季節を迎えましたね。ついつい、簡単にできるサラダばかり作ってしまいがちですが、たまには違った食べ方もしてみたい…。そんな方には、レタスを使った「ナムル」がおすすめです。 生のままでお手軽レンジでチンお湯で茹でるレタスは生のままでも茹でてもOK レタスの場合は生のままでも、茹でてもおいしく仕上がるので、その日の気分で選んでみて。レタスの下準備ができたら、調