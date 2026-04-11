高市総理大臣は地方議員との会議に出席し、衆院選で掲げた公約について、スピード感をもって取り組むと強調しました。【映像】高市総理、青年局・女性局合同全国大会の様子高市総理大臣「バラっていうのは華麗に咲き誇るんですけれどもそれでも間違ったことには毅然と反対する。チクリとしたとげも持っていたりします。私たちもお互いに美しく強く、そして根性入れて生きてまいりましょう」高市総理は、あすの自民党大会を前に