ヤクルト３−２巨人（セ・リーグ＝１１日）――ヤクルトは一回に鈴木叶の２点三塁打で先制し、七回にサンタナのソロで突き放した。７回２失点の山野が開幕３連勝。巨人はソロでの２得点にとどまった。◇ＤｅＮＡ４−３広島（セ・リーグ＝１１日）――ＤｅＮＡが接戦を制した。三回、佐野の２点二塁打など６安打を集中して４点を挙げて逆転。先発の東が７回３失点にまとめた。広島はターノックが試合を作れず。◇阪神９−３中