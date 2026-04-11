【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 ストラスブール（日本時間4月10日／メーヴァ・アレーナ）【映像】現地実況も絶叫した衝撃ミドル（実際の様子）マインツの日本代表MF佐野海舟が、UEFAカンファレンスリーグの大舞台で衝撃のゴラッソを叩き込んだ。左サイドからの鮮やかなカットインから放たれたミドルシュートがネットを揺らすと、本拠地は地鳴りのような歓声に包まれた。10分、左サイドの低い位置でボールを受けた