イランのメディアは、アメリカとイランの代表団による戦闘終結に向けた協議が始まったと伝えました。イランのメディアはイスラマバードでのアメリカとイランの代表団による協議が始まったと伝えました。ロイター通信は、パキスタンを含めた3カ国の協議が始まったと伝えています。アメリカの代表団を率いるバンス副大統領は、イスラマバード到着後、仲介国パキスタンのシャリフ首相と会談しました。イランの代表団もシャリフ首相と