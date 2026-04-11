アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が、先ほど仲介国のパキスタンで始まったとアメリカ、イラン両国のメディアが報じました。イランメディアによりますと、協議はパキスタンを交えた3者協議だということです。協議に先立ち、アメリカ代表団を率いるバンス副大統領や、イラン代表団を率いるガリバフ国会議長らが11日、パキスタンの首都イスラマバードに入り、それぞれパキスタンのシャリフ首相と会談しました。協議を巡っ