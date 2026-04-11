2026年4月6日、中国のSNS・小紅書（RED）に「なぜ多くの日本アニメの主人公は高校生なのか」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーの注目を集めている。投稿者は、「長年アニメを追い続けてきてふと気づくのは、主人公たちの多くが高校生の段階にとどまっているという点である。仮に卒業したとしても、その後の大学生活が描かれることはほとんどない」とつづった。そして、「以前、言語交換アプリ・HelloTalk（ハロートー