◇セ・リーグヤクルト3―2巨人（2026年4月11日東京D）ヤクルト先発・山野太一が両リーグ単独トップの3勝目を挙げた。7回を5安打2失点で4者連続を含む7奪三振。2―0の3回に山瀬にソロ本塁打を浴びるも、4〜6回は三者凡退と相手に流れを渡さなかった。昨季は1勝8敗と大きく負け越した「鬼門」の東京ドーム。6年目サウスポーの活躍で、今季は2戦目で待望の初勝利を挙げた。開幕3戦3勝の左腕は「次からも負けないような投