母親と娘が殺害された事件で、現場近くの池を調べるダイバーら＝11日午前11時44分、大阪府和泉市大阪府和泉市の集合住宅一室で住人の母親（76）と娘（41）が殺害された事件で、室内や玄関に血の付いた足跡が残されていたことが11日、捜査関係者への取材で分かった。府警は2人を襲った人物が残した可能性も視野に、詳しく調べる。室内は物色の形跡がなく、スマートフォンや貴重品が残っていたことも判明した。殺害されたのは職