「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪０−１Ｃ大阪」（１１日、パナスタ）アウェーの「大阪ダービー」を制したＣ大阪のアーサー・パパス監督は、プライドをのぞかせた。開幕戦（２月７日）は０−０で突入したＰＫ戦でＧ大阪に敗れたものの、この日のアウェーでの戦いは劣勢の時間帯をしのぎ、さらには後半のＰＫもＧＫ中村航輔が止めての完封勝ち。長い１３分ものロスタイムでもゴールを与えなかったことで、同監督は「我々