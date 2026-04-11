女優の川栄李奈（31）が11日、俳優廣瀬智紀（39）との離婚発表から一夜明け、自身のインスタグラムを離婚後初更新。オフショットを投稿した。「マネージャーさんとお出かけした日」とつづり、東京・南青山を訪れ、ケーキを食べたことなどを報告した。ピンクのストライプシャツ、茶色のレザージャケット、茶色のロングブーツを着用し、丸メガネをコーディネートしたファッションも公開。「美味しいもの食べてたくさん歩いて健康です