コーデに個性をプラスしたいけれど、派手見えは避けたい……。主張しすぎず大人コーデに取り入れやすいアイテムを探すなら【studio CLIP（スタディオ クリップ）】をチェックしてみて。今回ピックアップしたのは、2段レイヤーデザインの「主役級スカート」。着こなしをおしゃれにアップデートできそうです。 コーデに奥行きが生まれる主役級スカート 【studio CLIP】「フリル