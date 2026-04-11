【サーティワン】では、2026年4月1日から新しいコラボキャンペーンがスタート。今回は、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を表現した新作フレーバーのアイスクリームや、サンデーが登場しています。マリオをはじめとした「スーパーマリオギャラクシー」のゲームでお馴染みのキャラクターたちが勢ぞろいしており、どれもビジュア