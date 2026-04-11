◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が再起に成功した。元世界２階級王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ勝ちし「やってきたことで勝てたことが自信になった」と手応え