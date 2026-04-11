櫻坂46の公式サイトが11日に更新され、山崎天（20）が副キャプテンに就任したことを発表した。「山崎天櫻坂46・副キャプテン就任のお知らせ」と題し、「『5thYEARANNIVERSARYLIVE』DAY1にて発表いたしました通り、2026年4月11日(土)より、櫻坂46・副キャプテンに山粼天が就任することが決定いたしました」と報告した。「今後とも櫻坂46の応援をどうぞよろしくお願いいたします」とした。現在キャプテンを務め