◇セ・リーグ広島3―4DeNA（2026年4月11日横浜）広島の坂倉が今季1号アーチを放った。1―4の7回2死一塁で、DeNA・東の甘く入ったスライダーを捉えて右翼へ1号2ラン。打率1割台と苦しむ中での一発に「出ている以上は、いい内容や結果が出ればいいなと思う。粘って、いいポイントで打てた」と手応えを口にした。21年から4年連続で2桁本塁打を放ったが、昨季は5本止まり。巻き返しを狙う左打者に、新井監督は「きっかけに